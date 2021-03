все новости группы







Blameshift

?

-

-





31 мар 2021 : Новое видео BLAMESHIFT



сегодня



Новое видео BLAMESHIFT



"Came For Blood", новое видео группы BLAMESHIFT, доступно для просмотра ниже. Съемки проходили в NY Martial Arts Academy, Brooklyn, а режиссером был Tom Flynn (Lamb Of God, All That Remains).







+0 -1



просмотров: 94