Новое видео DREAMSHADE



"Safe Harbour", новое видео группы DREAMSHADE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "A Pale Blue Dot", выход которого состоялся пятого марта.



Трек-лист:



"Safe Harbour"

"Lightbringers"

"Question Everything"

"Step Back"

"Stone Cold Digital" (Feat. Rose Villain)

"Impulse"

"toD-eulB-elaP-(A)"

"Shanghai Nights"

"Elephant"

"Somewhere Else"

"On My Own"

"Nothing But The Truth" (Feat. John Henry of Darkest Hour)

"A Place We Called Home"

"Save This"







