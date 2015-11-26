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MICHALE GRAVES может выступить свидетелем по делу о штурма Капитолия



По данным Reuters, бывший вокалист MISFITS MICHALE GRAVES может оказаться свидетелем защиты в суде над четырьмя лидерами организации Proud Boys, поддерживающей Дональда Трампа и участвовавшей в штурме Капитолия 6 января.



Ранее в этом месяце четырём предполагаемым лидерам Proud Boys были предъявлены обвинения в связи с нападением на Капитолий США по якобы имевшему место сговору, в том числе в переговорах посредством зашифрованных приложений для передачи сообщений с целью воспрепятствовать сертификации победы Коллегии выборщиков президента Джо Байдена.



Graves, который стал членом группы Proud Boys в прошлом году, сообщил агентству Reuters, что другой член группы попросил его сыграть несколько песен на частном концерте, запланированном на вторую половину дня 6 января. Хотя концерт так и не состоялся, адвокаты, представляющие Итана "Руфио" Нордеана, одного из обвиняемых в сговоре, заявили на судебном заседании, что планы проведения такого мероприятия, намеченного на то время, когда фактически беспорядки всё ещё продолжались, противоречат представлениям о том, что у группы был план «свержения правительства» в тот день.



Graves, певший в MISFITS с 1995 по 2000 годы, заявил агентству Reuters, что вряд ли Proud Boys способны планировать вторжение в Капитолий, как утверждают обвинители.



«Этим парням трудно собрать коллективный заказ в McDonalds, какое свержение-то?» — заявил музыкант.



Он также сообщил, что согласился выступить с частным концертом 6 января между 15 и 16 часами вечера в доме, который арендовали Proud Boys, но как начались беспорядки, он с менеджером покинул Вашингтон.





































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