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Michale Graves

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MICHALE GRAVES может выступить свидетелем по делу о штурма Капитолия



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По данным Reuters, бывший вокалист MISFITS MICHALE GRAVES может оказаться свидетелем защиты в суде над четырьмя лидерами организации Proud Boys, поддерживающей Дональда Трампа и участвовавшей в штурме Капитолия 6 января.

Ранее в этом месяце четырём предполагаемым лидерам Proud Boys были предъявлены обвинения в связи с нападением на Капитолий США по якобы имевшему место сговору, в том числе в переговорах посредством зашифрованных приложений для передачи сообщений с целью воспрепятствовать сертификации победы Коллегии выборщиков президента Джо Байдена.

Graves, который стал членом группы Proud Boys в прошлом году, сообщил агентству Reuters, что другой член группы попросил его сыграть несколько песен на частном концерте, запланированном на вторую половину дня 6 января. Хотя концерт так и не состоялся, адвокаты, представляющие Итана "Руфио" Нордеана, одного из обвиняемых в сговоре, заявили на судебном заседании, что планы проведения такого мероприятия, намеченного на то время, когда фактически беспорядки всё ещё продолжались, противоречат представлениям о том, что у группы был план «свержения правительства» в тот день.

Graves, певший в MISFITS с 1995 по 2000 годы, заявил агентству Reuters, что вряд ли Proud Boys способны планировать вторжение в Капитолий, как утверждают обвинители.

«Этим парням трудно собрать коллективный заказ в McDonalds, какое свержение-то?» — заявил музыкант.

Он также сообщил, что согласился выступить с частным концертом 6 января между 15 и 16 часами вечера в доме, который арендовали Proud Boys, но как начались беспорядки, он с менеджером покинул Вашингтон.

Former MISFITS Singer MICHALE GRAVES Could Be Witness In

















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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Санчез


2 апр 2021, 12:29		Лучше бы в состав Мисфитс вернулся и на ряду с Данцигом запили сборник каверов на Короля и Шута

Tomahawk


2 апр 2021, 14:36		>Этим парням трудно собрать коллективный заказ в McDonalds, какое свержение-то?

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