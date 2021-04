сегодня



Дебютный сингл CATTERA . Мяу!



"Hunger Of The Beast", дебютный сингл группы CATTERA, возглавляет которую Roope-Shakir, любимец менеджера Fearless Records Anna Mrzyglocki, доступен для прослушивания ниже.



«Я поняла, что Roope-Shakir обладает звездным статусом как только он появился в моем жилище. Я услышала наполненное эмоциями мяу и поняла, что он рожден быть вокалистом в кошечьей металл-группе. Это вызвало страсть к A&R, о которой я никогда не подозревала. Люди могут подумать, что CATTERA — это просто еще один "фабричный продукт", но это не так — здесь собраны настоящие таланты!»



«Очень рад представить наш первый трек, ведь я большой поклонник таких знаковых групп как HATEBEAK и CANINUS. Надеюсь, что буду являться источником вдохновения для всех уличных котов и кошек, которым есть о чем заявить миру!»



Официальный аккаунт группы в Инстаграм доступен по этому адресу.







Hunger of the Beast by Cattera























