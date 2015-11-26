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Дебютный сингл CATTERA. Мяу!



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"Hunger Of The Beast", дебютный сингл группы CATTERA, возглавляет которую Roope-Shakir, любимец менеджера Fearless Records Anna Mrzyglocki, доступен для прослушивания ниже.

«Я поняла, что Roope-Shakir обладает звездным статусом как только он появился в моем жилище. Я услышала наполненное эмоциями мяу и поняла, что он рожден быть вокалистом в кошечьей металл-группе. Это вызвало страсть к A&R, о которой я никогда не подозревала. Люди могут подумать, что CATTERA — это просто еще один "фабричный продукт", но это не так — здесь собраны настоящие таланты!»

«Очень рад представить наш первый трек, ведь я большой поклонник таких знаковых групп как HATEBEAK и CANINUS. Надеюсь, что буду являться источником вдохновения для всех уличных котов и кошек, которым есть о чем заявить миру!»

Официальный аккаунт группы в Инстаграм доступен по этому адресу.

Cat-Fronted Metal Band CATTERA Releases Debut Single 'Hunger Of The Beast' For Charity














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КомментарииСкрыть/показать 1 )

nabastak_


1 апр 2021, 23:25		Да тут обычные настырные мявки.
А где низкий утробный рык и всякие моу-уоу ?)


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