Новое видео SCALA MERCALLI



"Anita", новое видео группы SCALA MERCALLI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Independence", выпущенного 25 января 2019 года на Alpha Omega Records.



Трек-лист:



"The Crossing on the Sea" (from Quarto to Marsala)

"The 1000" (Calatafimi Battle)"

"Honest Brigands"

"Be Strong"

"The Last Defence" (Roma-Gianicolo 1849)

"Never Surrender"

"Tolentino 1815"

"White Death"

"Whisper of the Night"

"Anita" (Ana Maria de Jesus Ribeiro da Silva)

"Fratelli d'Italia (Italian Anthem)" feat. Corale Angelico Rosati







