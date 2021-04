сегодня



Новая песня HEAVY TEMPLE



“The Maiden”, новая песня группы HEAVY TEMPLE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Lupi Amoris, выход которого запланирован на 18 июня:



“A Desert Through The Trees”

“The Wolf”

“The Maiden”

“Isabella (With Unrelenting Fangs)”

“Howling Of A Prothalamion”







