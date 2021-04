все новости группы







3 апр 2021 : Новое видео MASON HILL



3 апр 2021



Новое видео MASON HILL



"D.N.A.", новое видео группы MASON HILL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Against The Wall", выпущенного пятого марта.



Трек-лист:



"Reborn"

"No Regret"

"Against The Wall"

"Broken Son"

"D.N.A."

"Who We Are"

"Find My Way"

"Hold On"

"Out Of Reach"

"We Pray"

"Where I Belong"

"Reborn" (Reprise)







