Новое видео SYD.31



"Machine Ready", новое видео группы SYD.31, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Burn In Hell, выходящего второго апреля:



"Intro (A Night Visitor)"

"Broken Blank"

"It Came To This"

"Imminent Failure"

"As They Let You Down"

"Collapsing New Stars"

"Demon Night"

"Imitating Art"

"Disassemble Me"

"Machine Ready"

"We Turned The Lights Out"

"Outro (A Visitor Departs)"







