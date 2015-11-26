Участники CYHRA на новом сингле ENIGMATIC ENTRANCE
Проект ENIGMATIC ENTRANCE, основанный Timo Lehmikangas'ом, готовится выпустить новую работу, получившую название Becoming Daylight, в записи которого принимали участие музыканты Cyhra, Kamelot, Sonata Arctica, Metalite и Soilwork. Новый сингл из этого релиза, "Space Drifter", доступен для прослушивания ниже.
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