6 апр 2021



Участники CYHRA на новом сингле ENIGMATIC ENTRANCE



Проект ENIGMATIC ENTRANCE, основанный Timo Lehmikangas'ом, готовится выпустить новую работу, получившую название Becoming Daylight, в записи которого принимали участие музыканты Cyhra, Kamelot, Sonata Arctica, Metalite и Soilwork. Новый сингл из этого релиза, "Space Drifter", доступен для прослушивания ниже.

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