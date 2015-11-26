Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео HELLOWEEN 54
*ELTON JOHN заявил, что «кое-что» сделал с METALLICA 41
*BLAZE BAYLEY: «Было бы забавно провести концерт IRON MAIDEN ... 31
*DANKO JONES: «Schaffer — белый нацик и за-лу-па!» 30
*Новое видео BODOM AFTER MIDNIGHT 27
[= ||| все новости группы



*

Enigmatic Entrance

*
Страна
Unknown?
Стиль
-
Сайт
-
| - |

|||| 6 апр 2021

Участники CYHRA на новом сингле ENIGMATIC ENTRANCE



*
zoom
*
* *
Проект ENIGMATIC ENTRANCE, основанный Timo Lehmikangas'ом, готовится выпустить новую работу, получившую название Becoming Daylight, в записи которого принимали участие музыканты Cyhra, Kamelot, Sonata Arctica, Metalite и Soilwork. Новый сингл из этого релиза, "Space Drifter", доступен для прослушивания ниже.

CYHRA Members Guest On New ENIGMATIC ENTRANCE Single "Space Drifter"; Lyric Video Streaming



Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 143

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом