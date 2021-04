сегодня



Новое видео DIAMANTE



"Ghost Myself", новое видео группы DIAMANTE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома American Dream, выходящего седьмого мая.



Трек-лист:



"American Dream"

"Ghost Myself"

"Serves You Right"

"Obvious"

"Unlovable "

"Wake Up Call"

"Unfuck You"

"I Love Myself for Hating You"

"Iris"

"Hopeless"

"Obvious" (Acoustic)







