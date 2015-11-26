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Diamante

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Новое видео DIAMANTE



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"Ghost Myself", новое видео группы DIAMANTE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома American Dream, выходящего седьмого мая.

Трек-лист:

"American Dream"
"Ghost Myself"
"Serves You Right"
"Obvious"
"Unlovable "
"Wake Up Call"
"Unfuck You"
"I Love Myself for Hating You"
"Iris"
"Hopeless"
"Obvious" (Acoustic)

DIAMANTE To Release American Dream Album In May; "Ghost Myself" Video Posted



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