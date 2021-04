сегодня



Концертный релиз FOCUS выйдет весной



В честь 50-летия творческой деятельности FOCUS тридцатого апреля на Focus Records выпустят Focus 50 - Live In Rio 3CD / 1 Blu-Ray. Основой для него стала запись выступления коллектива в Nitteroi, Rio de Janeiro, в 2017 году. На бонус-CD вошла перезаписанная версия Completely Focused от нынешнего состава. Издание будет снабжено обширным буклетом, а его трек-лист выглядит следующим образом:



Disc One: Live In Rio CD

"Focus 1"

"House Of The King"

"Eruption"

"Sylvia"

"Song For Eva"

"All Hens On Deck"



Disc Two: Live In Rio CD

"Le Tango"

"P’s March"

"Focus 5"

"Harem Scarem"

"Hocus Pocus"

"Focus 3"



Disc Three: Live In Rio Blu-Ray

"Focus 1"

"House Of The King"

"Eruption"

"Sylvia"

"Song For Eva"

"All Hens On Deck"

"Le Tango"

"P’s March"

"Focus 5"

"Harem Scarem"

"Hocus Pocus"

"Focus 3"



Disc Four: Completely Focussed CD

"Focus 1"

"Focus 2"

"Focus 3"

"Focus 4"

"Focus 5"

"Focus 6"

"Focus 7"

"Focus 8"

"Focus 9"

"Focus 10"

"Focus 11"

"Focus 12"







+0 -0



просмотров: 85