9 апр 2021 : Семплы новых песен VOMITRON



9 апр 2021



Семплы новых песен VOMITRON



VOMITRON опубликовали семплы композиций из альбома RighteousNES — это третья пластинка тяжелых интерпретаций музыки из игр Nintendo:



"Mega Man 2" [1 of 2]

"Ghosts 'N Goblins"

"Journey To Silius" [1 of 2]

"Final Fantasy"

"Life Force"

"Mega Man 2" [2 of 2]

"Airwolf"

"Journey To Silius" [2 of 2]

"Silver Surfer"







