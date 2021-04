9 апр 2021



Новое видео WITCHBOUND



"Interstellar Odyssey", новое видео WITCHBOUND, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "End Of Paradise":



"Prelude"

"Battle of Kadesh"

"Interstellar Odyssey"

"End of Paradise"

"Carved in Stone"

"Flags of Freedom"

"Torquemada"

"Nevermore"

"Last Divide"

"Sea of Sorrow"

"Foreign Shores"

"Dance of the Dead"

"These Tears"

"As Long As We Can Rock"

"Our Hope"







