Фраза, имя группы
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все новости группы
Orgy
США
Alternative Rock
http://www.punkstatikparanoia.com
Myspace:
http://www.myspace.com/orgy
13 апр 2021
:
Новая песня ORGY
2 дек 2020
:
Новое видео ORGY
24 апр 2018
:
Новый сингл ORGY выйдет в мае
17 июл 2015
:
Новый ЕР ORGY выйдет в июле
27 фев 2015
:
ORGY выпустят два ЕР
17 мар 2014
:
ORGY выпускают сингл
23 окт 2013
:
ORGY расстались с гитаристом
14 дек 2012
:
Новое видео ORGY
4 сен 2012
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Видео с текстом от ORGY
3 сен 2012
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Новый сингл ORGY
30 авг 2012
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Новый сингл ORGY выйдет в сентябре
9 июл 2012
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ORGY начали запись
13 мар 2012
:
Видео с выступления ORGY
сегодня
Новая песня
ORGY
"Karma Kastles", новая песня группы ORGY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового ЕР, выход которого запланирован на этот год.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).