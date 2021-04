сегодня



Новая песня SOLUS EX INFERIS



"Destroying Malevolence", новая песня группы SOLUS EX INFERIS, в состав которой входят Dave Sevenstrings, Marco Pitruzzella aka Lord Marco (Six Feet Under, Sleep Terror, The Faceless), Sahil Makhija aka Demonstealer (Demonic Resurrection, Reptilian Death), Ollie Morgan (Necropathy) и Mauricio Catalán, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Destroying Malevolence", выход которого запланирован на девятое июля.



Трек-лист:



"The Myth Creation"

"Constructing The Great Divide"

"Shattering Divinity"

"Destroying Malevolence"

"Set Ablaze The Books Of Deception"

"Destroying False Gods"

"The Black Gate"







