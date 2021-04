13 апр 2021



Видео с текстом от SECRET SOCIETY



SECRET SOCIETY опубликовали официальное видео с текстом на песню "Darkest Hour" feat. Tony Martin, которая будет включена в выходящий седьмого мая ЕР Horror Vacui:



"Darkest Hour" feat. Tony Martin

"The Serpent" feat. Mark Boals (Yngwie Malmsteen), Paul Sabu (Alice Cooper, Madonna, David Bowie), Joe Basketts (Shy, Tony Mills)

"Devils Call" feat. Rick Altzi (Masterplan, Herman Frank)

"Secret Society" feat. Paul Sabu

"The Moment Before You Die" feat. Troy Norr (Them)







