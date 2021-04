сегодня



Новая песня NOBODY



"Bathory", новая песня группы NOBODY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Eternal Infernal, выход которого запланирован на 21 мая на Inverse Records.



Трек-лист:



"Children of Pompeii"

"Blackbeard"

"Bathory"

"Nero"

"In the Arms of North II"

"The Question"

"Owl Demon"

"Parasite"

"Sexhex"







+0 -1



просмотров: 58