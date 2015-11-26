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Новая песня NOBODY
"Bathory", новая песня группы NOBODY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Eternal Infernal, выход которого запланирован на 21 мая на Inverse Records.
Трек-лист:
"Children of Pompeii"
"Blackbeard"
"Bathory"
"Nero"
"In the Arms of North II"
"The Question"
"Owl Demon"
"Parasite"
"Sexhex"
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