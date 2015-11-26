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Трейлер переизданий PESSIMIST



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PESSIMIST опубликовали трейлер к виниловым переизданиям альбомов 1997, 1999 и 2002 года, которые будут содержать дополнительные фотографии и оформление, а также ряд бонус-треков. Выход релизов намечен на следующие даты:

Cult Of Initiated - May 14
Blood For The Gods - June 11
Slaughtering The Faithful - July 16

PESSIMIST Launch Video Trailer For Upcoming Vinyl Reissues



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