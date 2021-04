сегодня



Трейлер переизданий PESSIMIST



PESSIMIST опубликовали трейлер к виниловым переизданиям альбомов 1997, 1999 и 2002 года, которые будут содержать дополнительные фотографии и оформление, а также ряд бонус-треков. Выход релизов намечен на следующие даты:



Cult Of Initiated - May 14

Blood For The Gods - June 11

Slaughtering The Faithful - July 16







