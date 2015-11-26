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As We Suffer

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Видео с текстом от AS WE SUFFER



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AS WE SUFFER опубликовали официальное видео с текстом на песню “Concrete Fist", которая взята из выходящего тридцатого апреля дебютного альбома The Fallen Pillars.

Трек-лист:

"Caustic Paradigm"
"Malicious Compliance"
"An Open Letter (to the Bleeding Hearts)"
"Fucking Relentless"
"Invade The Host"
"The Great Leveler"
"High Tide"
"Scatter The Herd"
"Shadows Caste In White"
"Concrete Fist"
"The Fallen Pillars"

AS WE SUFFER Release "Concrete Fist" Lyric Video



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

resurgamresponses


18 апр 2021, 18:27		вот такой должен быть шестой альбом металлики.

проверил, точно 6-й


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