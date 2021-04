сегодня



Видео с текстом от AS WE SUFFER



AS WE SUFFER опубликовали официальное видео с текстом на песню “Concrete Fist", которая взята из выходящего тридцатого апреля дебютного альбома The Fallen Pillars.



Трек-лист:



"Caustic Paradigm"

"Malicious Compliance"

"An Open Letter (to the Bleeding Hearts)"

"Fucking Relentless"

"Invade The Host"

"The Great Leveler"

"High Tide"

"Scatter The Herd"

"Shadows Caste In White"

"Concrete Fist"

"The Fallen Pillars"







