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Pressure

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Новый альбом PRESSURE выйдет весной



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Шведская группа PRESSURE выпустит дебютный концептуальный альбом, получивший название , Path Of A Shadow, седьмого мая:

"Path Of A Shadow"
"Vad Du Ser"
"Ingen Som Hör Dig"
"Osårbar"
"Nere Men Inte Död"
"Ännu Mer"
"Skuggan"
"Komm Her"
"Var Är Du Nu"
"What You See"
"No One Can Hear You"
"Untouchable"
"Beaten But Not Dead"
"The Shadow"
"Where Are You Now"

SwedenвЂ™s PRESSURE To Release Debut Album, Path Of A Shadow, In May



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