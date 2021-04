19 апр 2021



Новая песня THE DAY OF THE BEAST



"Disturbing Roars At Twilight", новая песня группы THE DAY OF THE BEAST, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома , выход которого запланирован на 16 июня на Indisputably Carnivorous.



Трек-лист:



"Corruptor Infestor"

"Disturbing Roars At Twilight"

"Indisputably Carnivorous"

"Enter The Witch House"

"Annihilation Prayer"

"Venomous Procession"

"On Top Many Layers Of Horror"

"Black Forms Materialize"

"Judas In Hell Be Proud"

"On Wyverns Wings To Oblivion"







