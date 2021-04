все новости группы







20 апр 2021 : Новая песня SABHANKRA



Новая песня SABHANKRA



"Death To Traitors", новая песня группы SABHANKRA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Death To Traitors, выход которого запланирован на 21 мая на Saturnal Records.



Трек-лист:



"Call To Arms"

"Burn Down Their Halls"

"Death To Traitors"

"Heavens Are Fake"

"I Came This Far For Nothing"

"Awakened In The Dark"







