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Sabhankra

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Новая песня SABHANKRA



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"Death To Traitors", новая песня группы SABHANKRA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Death To Traitors, выход которого запланирован на 21 мая на Saturnal Records.

Трек-лист:

"Call To Arms" 
"Burn Down Their Halls" 
"Death To Traitors" 
"Heavens Are Fake" 
"I Came This Far For Nothing" 
"Awakened In The Dark"

SABHANKRA Premiere New Track "Death To Traitors"



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