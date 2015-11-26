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Dayride Ritual

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Видео с текстом от DAYRIDE RITUAL



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DAYRIDE RITUAL опубликовали официальное видео с текстом на песню "We, The Outsiders", которая взята из альбома We, The Outsiders:

"We, The Outsiders"
"Close Your Eyes"
"Crawl"
"Around Again"
"Faith"
"Unbroken"
"Goodbye This Time"
"Speed of Sound"
"Where Do We Go from Here?"
"Off the Rails"

DAYRIDE RITUAL Release We, The Outsiders Album; Title Track Lyric Video Streaming



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