сегодня



Видео с текстом от DAYRIDE RITUAL



DAYRIDE RITUAL опубликовали официальное видео с текстом на песню "We, The Outsiders", которая взята из альбома We, The Outsiders:



"We, The Outsiders"

"Close Your Eyes"

"Crawl"

"Around Again"

"Faith"

"Unbroken"

"Goodbye This Time"

"Speed of Sound"

"Where Do We Go from Here?"

"Off the Rails"







