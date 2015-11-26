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Видео с текстом от DAYRIDE RITUAL
DAYRIDE RITUAL опубликовали официальное видео с текстом на песню "We, The Outsiders", которая взята из альбома We, The Outsiders:
"We, The Outsiders"
"Close Your Eyes"
"Crawl"
"Around Again"
"Faith"
"Unbroken"
"Goodbye This Time"
"Speed of Sound"
"Where Do We Go from Here?"
"Off the Rails"
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