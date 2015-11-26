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Новое видео LYCANTHRO
"Crucible", новое видео группы LYCANTHRO, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Mark Of The Wolf, выходящего четвертого июня на Alone Records:
Crucible”
“Fallen Angels Prayer”
“Mark Of The Wolf”
“Enchantress”
“In Metal We Trust”
“Into Oblivion”
“Ride The Dragon”
“Evangelion”
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