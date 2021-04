все новости группы







23 апр 2021 : Новое видео LYCANTHRO



сегодня



Новое видео LYCANTHRO



"Crucible", новое видео группы LYCANTHRO, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Mark Of The Wolf, выходящего четвертого июня на Alone Records:



Crucible”

“Fallen Angels Prayer”

“Mark Of The Wolf”

“Enchantress”

“In Metal We Trust”

“Into Oblivion”

“Ride The Dragon”

“Evangelion”







