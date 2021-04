сегодня



Участники FROSTTIDE и WHISPERED почтили память Алекси Лайхо, записав собственную версию композиции Mask Of Sanity:



«В прошлом году мы потеряли одного из величайших металл гитаристов и композиторов нашего времени. Нет секрета в том, что CHILDREN OF BODOM вдохновили нас на творчество. Felipe вместе с Juho, Joonas, Paul и Mikko Mattila из WHISPERED записали этот трибьют CHILDREN OF BODOM в память об Алекси Лайхо, покойся с миром!»







