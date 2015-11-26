Участники FROSTTIDE и WHISPERED почтили память Алекси Лайхо
Участники FROSTTIDE и WHISPERED почтили память Алекси Лайхо, записав собственную версию композиции Mask Of Sanity:
«В прошлом году мы потеряли одного из величайших металл гитаристов и композиторов нашего времени. Нет секрета в том, что CHILDREN OF BODOM вдохновили нас на творчество. Felipe вместе с Juho, Joonas, Paul и Mikko Mattila из WHISPERED записали этот трибьют CHILDREN OF BODOM в память об Алекси Лайхо, покойся с миром!»
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