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Участники FROSTTIDE и WHISPERED почтили память Алекси Лайхо



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Участники FROSTTIDE и WHISPERED почтили память Алекси Лайхо, записав собственную версию композиции Mask Of Sanity:

«В прошлом году мы потеряли одного из величайших металл гитаристов и композиторов нашего времени. Нет секрета в том, что CHILDREN OF BODOM вдохновили нас на творчество. Felipe вместе с Juho, Joonas, Paul и Mikko Mattila из WHISPERED записали этот трибьют CHILDREN OF BODOM в память об Алекси Лайхо, покойся с миром!»

FROSTTIDE And WHISPERED Members Pay Tribute To CHILDREN OF BODOM With "Mask Of Sanity" Cover - "In Memory Of ALEXI LAIHO"



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