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|||| 22 апр 2021

Рокеры рады вердикту по делу Джорджа Флойда



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Todd La Torre (QUEENSRŸCHE), Vernon Reid (LIVING COLOUR), Mark Morton (LAMB OF GOD), Robb Flynn (MACHINE HEAD), Zach Myers (SHINEDOWN), Piggy D. (ROB ZOMBIE), Ice-T (BODY COUNT) и другие музыканты рады тому, что белого полицейского, выполнявшего свою работу, признали виновным в убийстве наркомана-рецедивиста другой расы, Джорджа Флойда, в крови которого на тот момент была смертельная доза наркотических препаратов.

Rockers React To DEREK CHAUVIN



































































































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КомментарииСкрыть/показать 11 )

hansi_hrb


22 апр 2021, 22:20		40 лет

Lord Iscariah


22 апр 2021, 22:27		Странно, что не 140. А то у них там любят такие сроки раздавать.

olly71


22 апр 2021, 22:31		Lord Iscariah - Это потому что по американским законам после отбытия половины срока можно подавать на досрочное освобождение . И если кого то хотя наверняка посадить пожизненно то и дают такие сроки .

Thrashcrow


22 апр 2021, 22:57		Полицейский при исполнении долга...Наркоман-рецидивист.Вы нормальные вообще?Мужику надавили на шею,он умер. Это исполнение долга?Нельзя было связать,тыкнуть дубинкой,оглушить...


Evil3062


22 апр 2021, 23:07		Ай ай ай убили негра убили негра замочили....
те кто за негра те просто белые подстилки

HeliosHyperion


22 апр 2021, 23:25		"Убивать негров жестоко, но надо же с ними что-то делать."

bjorn8819


22 апр 2021, 23:35		гниль.

father


22 апр 2021, 23:48		Мне кажется, что вышеперечисленные музыканты просто ссут, что если они промолчат, то кто-нибудь когда-нибудь их обвинит в поддержке расизма, а также педофилии, копрофилии, некрофилии и коммунизма. Тогда их выпилят из айтюнсов, и денег не будет вообще.

Thrashcrow


22 апр 2021, 23:59		Не совсем понимаю связи между мнением музыкантов к приговору и поддержке педофилии и коммунизма,ну да ладно.....

Orthodox


23 апр 2021, 00:58		father, точно-точно! Айс-Ти явно ссыт!))))

Mich


23 апр 2021, 06:57		father

Точно такие же мысли. Более того, достаточно почитать интервью музыкантов, которые они давали в конце 90-х до середины нулевых - какие острые вопросы там могли обсуждаться, какие мысли и прочее - все ли это правильно, или насколько правильно - вопрос дискуссионный, но это высказывать было можно. Сегодня надо быть максимально политкорректным, толерантным, и поддерживать официальную повестку дня, а желательно вообще поддерживать ее на опережение.


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