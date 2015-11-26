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22 апр 2021
Рокеры рады вердикту по делу Джорджа Флойда
Todd La Torre (QUEENSRŸCHE), Vernon Reid (LIVING COLOUR), Mark Morton (LAMB OF GOD), Robb Flynn (MACHINE HEAD), Zach Myers (SHINEDOWN), Piggy D. (ROB ZOMBIE), Ice-T (BODY COUNT) и другие музыканты рады тому, что белого полицейского, выполнявшего свою работу, признали виновным в убийстве наркомана-рецедивиста другой расы, Джорджа Флойда, в крови которого на тот момент была смертельная доза наркотических препаратов. |
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hansi_hrb
Lord Iscariah
olly71
Thrashcrow
Evil3062
те кто за негра те просто белые подстилки
HeliosHyperion
bjorn8819
father
Thrashcrow
Orthodox
Mich
Точно такие же мысли. Более того, достаточно почитать интервью музыкантов, которые они давали в конце 90-х до середины нулевых - какие острые вопросы там могли обсуждаться, какие мысли и прочее - все ли это правильно, или насколько правильно - вопрос дискуссионный, но это высказывать было можно. Сегодня надо быть максимально политкорректным, толерантным, и поддерживать официальную повестку дня, а желательно вообще поддерживать ее на опережение.
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