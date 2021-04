сегодня



Концертное видео OFF THE CROSS



Бельгийская группа OFF THE CROSS готовит к выпуску вторую студийную работу, и по этому случаю представила концертное видео "This Too Shall Pass", в записи которого в качестве гостей принимали участие Fabienne Erni (Eluveitie / Illumishade) и Coen Janssen (Epica). Выход альбома "Enjoy It While It Lasts" намечен на 29 апреля.



Трек-лист:



"Masks"

"Mute.Deaf.Blind"

"Exist"

"The Dance"

"This Too Shall Pass"

"A Broken Narrative"

"Strife"

"Dharma"

"Cease And Desist"

"Blackbox"

"A Life Lived To Die"







+0 -0



( 1 ) просмотров: 162