22 апр 2021



Видео с текстом от ICE WAR



ICE WAR опубликовали официальное видео с текстом на песню "Sacred Land", которая взята из альбома "Sacred Land", выходящего 18 мая на Fighter Records:



"Sacred Land"

"Crystal Mirror"

"Nuclear Gods"

"So Far Away"

"Black Horse"

"Blood And Flames"

"Slay The Beast"







+0 -1



просмотров: 125