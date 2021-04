Видео с текстом от TRAUMA

26 апр 2021



TRAUMA опубликовали официальное видео с текстом на песню “Reign Of Terror”, которая взята из нового ЕР Acrimony, выход которого намечен на тридцатое апреля:



“Internal Sacrifice”

“The Godless Abyss”

“Reign Of Terror”

“Reality When You Die” (Gorefest cover)







