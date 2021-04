Видео с текстом от PANTHEON

сегодня



PANTHEON опубликовали официальное видео с текстом на песню "Age Of Wolves", которая взята из нового альбома "Age Of Wolves", выходящего 27 мая.



Трек-лист:



"Serpent Death Cult"

"Awakening The Gods"

"Age Of Wolves"

"Lust Of The Beast"

"Left My Mark"

"Presence Of Dark"

"Choir Of Death"

"Eclipse Of The Worm Moon"



Bonus tracks (vinyl only):

"Arcane Oath"

"Hand of Doom" (Black Sabbath cover)







