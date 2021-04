сегодня



KREATOR, CRADLE OF FILTH и PARADISE LOST на трибьюте THE SISTERS OF MERCY



Двадцать шестого июня Metalville Records выпустят трибьют-пластинку "Black Waves Of Adrenochrome - The Sisters Of Mercy Tribute":



01. FROWN - Heartland



02. ATROCITY - More



03. IN EXTREMO - This Corrosion



04. PARADISE LOST - Walk Away



05. CRADLE OF FILTH - No Time To Cry



05. DEADLOCK - Temple Of Love



06. NEVERGREEN - More



07. MARYSLIM feat. Jyrki69 - This Corrosion



08. DAEONIA - Alice



09. KREATOR - Lucretia My Reflection



10. CADAVEROUS CONDITION - Floorshow



11. DAN SWANÖ - Lucretia My Reflection



12. DREADFUL SHADOWS - 1959



13. CREMATORY - Temple of Love



14. CO BOX - Marian







