30 апр 2021



Новая песня JESS AND THE ANCIENT ONES



"Burning Of The Velvet Fires", новая песня JESS AND THE ANCIENT ONES, доступна для прослушивания. Она взята из альбома Vertigo, выходящего двадцать первого мая на Svart Records.



Трек-лист:



“Burning Of The Velvet Fires”

“World Paranormal”

“Talking Board”

“Love Zombi”

“Summer Tripping Man”

“What’s On Your Mind”

“Born To Kill”

“Strange Earth Illusion”







