сегодня



Вокалист MACHINE HEAD в новом видео OCEANS



"Everyone I Love Is Broken", новое видео группы OCEANS, в котором принимал участие вокалист MACHINE HEAD ROBB FLYNN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "We Are Nøt Okay", выпущенного на Nuclear Blast.













+1 -0



просмотров: 209