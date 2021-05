сегодня



Новое видео BLACK SWAMP WATER



"Endless War", новое видео группы BLACK SWAMP WATER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома Awakening, выходящего 20 августа на Mighty Music.



Трек-лист:



"Roll Over"

"Showdown"

"Endless War"

"Send Me Away"

"Better Days"

"Disappoint Me"

"Children Of The Grave"

"Now That I Know"

"Hammer You Down"

