Новый альбом INFEST выйдет весной



INFEST выпустят новую работу, получившую название Psychosis, двадцать восьмого мая на Defying Danger Records. Ross Dolan и Robert Vigna из Immolation приняли гостевое участие в композиции “The Last Creation”, Igor Miladinovic (Chaosium) в “Hail Fire, Hail Death.” За оформление альбома отвечал Roberto Toderico, за мастеринг Dan Swanö.



Трек-лист:



“Intro”

“Schizophrenic”

“Hail Fire, Hail Death”

“…Of The Fallen Lord”

“The Last Cremation”

“Chapter I”

“Mental Warfare”

“Dissociative Within”

“Nuclear Deathrash”

“Blood For Blood”

“Chapter II”







