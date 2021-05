все новости группы







Válvera

Бразилия

3 май 2021 : Новое видео VÁLVERA



Новое видео VÁLVERA



"The Damn Colony", новое видео группы VáLVERA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Cycle Of Disaster:



"Nothing Left To Burn"

"Cycle Of Disaster"

"Glow Of Death"

"The Damn Colony"

"All Systems Fall"

"Born On A Dead Planet"

"O.S 1977"

"Fight For Your Life"

"Bringer Of Evil"







