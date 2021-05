все новости группы







5 май 2021 : Новая песня DAMNATION



сегодня



Новая песня DAMNATION



"The Colossal Dread", новая песня группы DAMNATION, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР Majesty In Degradation, выход которого запланирован на 28 мая на Pest Records (Loud Rage Music).



Трек-лист:



"Ziggurat Of The Necrocommand"

"The Colossal Dread"

"The Nightmare Realm"

"Deathmarch"

"Dreaming Entropy"







