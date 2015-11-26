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Damnation

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Новая песня DAMNATION



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"The Colossal Dread", новая песня группы DAMNATION, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР Majesty In Degradation, выход которого запланирован на 28 мая на Pest Records (Loud Rage Music).

Трек-лист:

"Ziggurat Of The Necrocommand"
"The Colossal Dread"
"The Nightmare Realm"
"Deathmarch"
"Dreaming Entropy"

Hungarian Death Metallers DAMNATION To Release Debut EP This Month; New Song "The Colossal Dread" Streaming



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