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Новая песня CANVAS SOLARIS



"Hidden Sector", новая песня группы CANVAS SOLARIS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Chromosphere, выход которого запланирован на 14 мая на Divebomb Records.



Трек-лист:



"Extrasolar Biosignature"

"Hidden Sector"

"Zero Point Field"

"Black Drop Effect"

"Renormalization"

"False Vacuum"

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