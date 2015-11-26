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Canvas Solaris

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Новая песня CANVAS SOLARIS



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"Hidden Sector", новая песня группы CANVAS SOLARIS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Chromosphere, выход которого запланирован на 14 мая на Divebomb Records.

Трек-лист:

"Extrasolar Biosignature"
"Hidden Sector"
"Zero Point Field"
"Black Drop Effect"
"Renormalization"
"False Vacuum"

Tech-Instrumentalists CANVAS SOLARIS Stream New Song "Hidden Sector"



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