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Seizure

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4 май 2021 : 		 Новое видео SEIZURE
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|||| 4 май 2021

Новое видео SEIZURE



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"Born In The Dark", новое видео группы SEIZURE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Born In The Dark, доступного на цифровых платформах. В качестве гостя в записи одной из песен принимал участие Ira Black (Of Gods & Monsters, Lizzy Borden, Metal Church):

"Judgment"
"Phantasm"
"Born In The Dark"
"Crystal Ball"
"The Message"
"Dear Boss / From Hell"
"Holy Relics"
"Hunting Season"
"Lowlife"
"Djinn’s Curse"

SEIZURE Release Debut Album, Born In The Dark; Title Track Music Video Streaming



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