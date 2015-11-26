Новое видео SEIZURE

"Born In The Dark", новое видео группы SEIZURE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Born In The Dark, доступного на цифровых платформах. В качестве гостя в записи одной из песен принимал участие Ira Black (Of Gods & Monsters, Lizzy Borden, Metal Church):
"Judgment"
"Phantasm"
"Born In The Dark"
"Crystal Ball"
"The Message"
"Dear Boss / From Hell"
"Holy Relics"
"Hunting Season"
"Lowlife"
"Djinn’s Curse"
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