все новости группы







Seizure

?

-

-





4 май 2021 : Новое видео SEIZURE



4 май 2021



Новое видео SEIZURE



"Born In The Dark", новое видео группы SEIZURE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Born In The Dark, доступного на цифровых платформах. В качестве гостя в записи одной из песен принимал участие Ira Black (Of Gods & Monsters, Lizzy Borden, Metal Church):



"Judgment"

"Phantasm"

"Born In The Dark"

"Crystal Ball"

"The Message"

"Dear Boss / From Hell"

"Holy Relics"

"Hunting Season"

"Lowlife"

"Djinn’s Curse"







+0 -0



просмотров: 66