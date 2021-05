6 май 2021



Новый ЕР HEARTSICK выйдет летом



HEARTSICK объявили о том, что двадцать пятого июня выпустят новый ЕР Cinco на Godsize Records:



“Animal Instinct”

“Thrill Of The Hunt”

“9K Diamond”

“Where The Trees Touch The Sun”

“Indigo”

“Connection”







