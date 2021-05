6 май 2021



Новое видео SCHISMOPATHIC



"Time Of History", новое видео группы SCHISMATIC, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Human Legacy, выходящего 28 мая на CD и в цифровом варианте:



“Intro – The Beginning Of The End”

“Faithful Slaves Of The System”

“Vote For Me”

“What Can You Say Then?”

“Technological Addiction”

“Deviated And Devoted”

“Proof Of Ignorance”

“Single-Use Existence”

“Landfill Site For Human Trash”

“Cut Their Ropes”

“Time Of History”

“Outro – The Human Legacy”







