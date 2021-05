7 май 2021



Переиздания D.R.I. выйдут летом



18 июня Metal Blade перевыпустит на виниле два альбома D.R.I. в следующих вариантах:



D.R.I. - Four Of A Kind vinyl versions:

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- white / black marbled vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

- tanned skin marbled vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- clear azure blue marbled vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- greed w/ red splatter vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- clear poker table green marbled vinyl (US exclusive)

- bright red marbled vinyl (US exclusive)



D.R.I. - Thrash Zone vinyl versions:

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- traffic sign yellow marbled vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

- blue jeans marbled vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- bright green marbled vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- orange w/ dark olive blob & red / white splatter vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- tangerine marbled vinyl (US exclusive)

- maroon marbled vinyl (US exclusive)



4 Of A Kind tracklisting:



Side A

"All For Nothing"

"Manifest Destiny"

"Gone Too Long"

"Do The Dream"

"Shut-Up!"

"Modern World"



Side B

"Think For Yourself"

"Slumlord"

"Dead In A Ditch"

"Suit And Tie Guy"

"Man Unkind"



Thrash Zone tracklisting:



Side A

"Thrashard"

"Beneath The Wheel"

"Enemy Within"

"Strategy"

"Labeled Uncurable"

"Gun Control"



Side B

"Kill The Words"

"Drown You Out"

"The Trade"

"Standing In Line"

"Give A Hoot"

"Worker Bee"

"Abduction"







