Новое видео THROUGH THE OCULUS



"Order Of The Eye", новое видео группы THROUGH THE OCULUS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Through The Oculus", выходящего четвёртого июня на Metal Assault Records.



Трек-лист:



"Lilith And Lazarus"

"Order Of The Eye"

"Harvester Of Souls"

"Obses"

"Revenge Of The Drake"

"Amorphous"

"Dystopian Love"

"N-humane"

"Defiled Kingdom"







