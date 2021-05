сегодня



Дебютный ЕР DEREV выйдет весной



Канадская прогрессив-рок-металл-группа DEREV, в состав которой входят итало-армянский гитарист Armando Bablanian и сирийско-американский барабанщик Michel Karakach, двадцать первого мая представит дебютный ЕР "Leap Of Faith".



Трек-лист:



"Tunnel Vision"

"Turab"

"Futile"

"Delayed"

"Slipping Down Again"

"Ghost Of Guilt"







+0 -0



просмотров: 106