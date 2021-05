сегодня



BEYOND DEVIATION выпустят сингл с 400 вокалистами



BEYOND DEVIATION планируют представить настоящий шедевр дэткор сцены, 37-минутную композицию "Beyond Deviation 400", в записи которой принимали участие 400 вокалистов.







