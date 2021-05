сегодня



Новая песня ECHOES IN ETERNITY



"To Show Resilience Deletes Humiliation", новая песня группы ECHOES IN ETERNITY, доступна для прослушивания ниже. По словам музыкантов, на создание этой песни команду вдохновили FEAR FACTORY.







+0 -1



просмотров: 202