Tuff

США

-

16 май 2021 : Вышло переиздание TUFF



Вышло переиздание TUFF



RLS Records специально к тридцатилетней годовщине выпустили ремастированную версию альбома TUFF "What Comes Around Goes Around", давно отсутствующую в свободном доступе: стоимость CD превышало сто долларов, а винила — 200.







