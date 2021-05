сегодня



Новый альбом CRAVEN IDOL выйдет летом



CRAVEN IDOL выпустят новую работу "Forked Tongues" двадцать третьего июля на Dark Descent Records.



Трек-лист:



"Venomous Rites"

"The Wrath Of Typhon"

"Iron Age Of Devastation"

"Even The Demons…"

"Forked Tongues"

"Deify The Stormgod"

"The Gods Have Left Us For Dead"







+0 -0



просмотров: 114