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Видео с текстом от AUSTIN TAFT
AUSTIN TAFT опубликовали официальное видео с текстом на песню "Just Above Zero", которая будет включена в альбом "Skeletons", выходящего 28 мая.
Трек-лист:
"Skeletons"
"Endless Sky"
"A Winning Strategy"
"The Ladder"
"Diminishing Returns (All Around)"
"Just Above Zero"
"The Line"
"Unraveling"
"The Road To Happiness"
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