Видео с текстом от AUSTIN TAFT



AUSTIN TAFT опубликовали официальное видео с текстом на песню "Just Above Zero", которая будет включена в альбом "Skeletons", выходящего 28 мая.



Трек-лист:



"Skeletons"

"Endless Sky"

"A Winning Strategy"

"The Ladder"

"Diminishing Returns (All Around)"

"Just Above Zero"

"The Line"

"Unraveling"

"The Road To Happiness"







