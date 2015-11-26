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Austin Taft

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Видео с текстом от AUSTIN TAFT



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AUSTIN TAFT опубликовали официальное видео с текстом на песню "Just Above Zero", которая будет включена в альбом "Skeletons", выходящего 28 мая.

Трек-лист:

"Skeletons" 
"Endless Sky" 
"A Winning Strategy" 
"The Ladder" 
"Diminishing Returns (All Around)" 
"Just Above Zero"
"The Line" 
"Unraveling" 
"The Road To Happiness"

AUSTIN TAFT Reveals



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