CRS (CIRROSIS) выпускают ЕР

CRS (CIRROSIS) сообщили о выпуске концертного ЕР "Live In Isolation", в который войдут четыре трека, записанных для онлайн-фестиваля Moshfest в сентябре 2020 года:



"Kill My Name"

"Tan Lejos De Dios"

"The Daydreamers Nightmare"

"I Am The Universe"

"Fariseos" (bonus track only on CD)

"Negando lo No Negado" (bonus track only on CD)







